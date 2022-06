Fia emana direttiva per ridurre ‘saltellamenti’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 GIU – La Federazione Internazionale

dell’Automobile (Fia) ha deciso di adottare misure di emergenza

per ridurre il “porpoising”, il fenomeno aerodinamico che

provoca enormi vibrazioni nelle monoposto di Formula 1, per

proteggere la salute e la sicurezza dei piloti. A soli tre

giorni dal Gran Premio del Canada, nona prova del Mondiale, la

Fia ha pensato di affrontare il fenomeno legato all’ ‘effetto

suolo’ sulla nuova generazione di monoposto, anche in seguito a

quanto accaduto a Baku a Lewis Hamilton, uscito a fatica dalla

sua Mercedes a causa del mal di schiena causato dai

saltellamenti.

La Fia ha emanato una direttiva tecnica, invitando i team ad

apportare subito “gli adeguamenti necessari per ridurre o

eliminare questo fenomeno”. I commissari, quindi, “esamineranno

più da vicino i fondi delle vetture e gli skid block, sia in

termini di design che di usura”, inoltre verrà definita “una

metrica, basata sull’accelerazione verticale della vettura, che

fornirà un limite accettabile di tali oscillazioni verticali”.

L’esatta formula matematica è ancora in fase di analisi da parte

della Fia e i team sono stati invitati a contribuire al

processo. Questo tema sarà al centro dei dibattiti del weekend

di Montreal perché il porpoising è un fenomeno che riguarda solo

alcuni tema, Mercedes in testa, mentre le Red Bull, attualmente

in testa al mondiale, e anche le Ferrari sembrano soffrirne

molto meno.

Oltre alle misure a breve termine, la Fia ha reso noto che

convocherà, a medio termine, un incontro tecnico con i team per

definirne altre volte a ridurre la propensione delle vetture a

produrre questo tipo di fenomeno aerodinamico. (ANSA).



