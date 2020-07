Fiamme in fabbrica di cosmetici nel Bolognese, nessun ferito

(ANSA) – BOLOGNA, 22 LUG – Sono da accertare le cause di un

incendio che, la scorsa notte, ha danneggiato seriamente lo

stabilimento di una fabbrica di prodotti per l’igiene personale

a Medicina, nel Bolognese.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo l’una per

spegnere le fiamme, che hanno interessato una parte del sito

industriale, adibito alla produzione di creme per la

preparazione di saponi e altri cosmetici. Le operazioni hanno

impegnato i pompieri fino all’alba. Non ci sono stati feriti, ma

i danni materiali sono consistenti. Sul posto anche i

Carabinieri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte