Fico, serve una riforma di sistema per la Rai

“Non entro nel merito delle nomine, ma quello che dico da anni è che dobbiamo affrontare una legge sulla governance, una riforma di sistema sul rapporto fra Parlamento, governo e Rai. È una legge che ho presentato durante il governo Renzi, ci ho lavorato tanto come presidente della commissione di vigilanza, la legge di oggi non la condivido, invece di parlare di nomine parlerei di legge strutturale”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, su Radio24.

“Serve una cultura dell’indipendenza molto più alta, dobbiamo definire una nuova missione per la Rai”.

Lei andrà in Rai? “Io non entro nel merito di queste dichiarazioni, proprio da presidente della Camera, è chiaro che io credo che il Movimento debba lavorare compatto anche con le linee che insieme ai capigruppo vengono date”, risponde il presidente della Camera, a proposito della protesta del M5S per nomine in Rai



