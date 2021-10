Fidanza e Lavarini indagati per finanziamento illecito e riciclaggio

Condividi l'articolo









Arriva una prima svolta dopo l’inchiesta di Fanpage che vorrebbe dimostrare come la “lobby nera” avrebbe cercato di entrare nella campagna elettorale della destra a Milano. Carlo Fidanza e Roberto Jonghi Lavarini sono indagati per finanziamento illecito e riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano. Fonti investigative fanno sapere che la guardia di finanza ha effettuato una perquisizione a casa del “barone nero” Lavarini, il cui nome è stato iscritto nel registro degli indagati. Invece l’abitazione e l’ufficio dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia non sarebbero stati perquisiti.

Fidanza ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito, ma si è detto comunque “ sereno e ovviamente a disposizione della procura per chiarire quanto prima ogni aspetto di questa vicenda “. Nei giorni scorsi l’europarlamentare si è autosospeso e ha tenuto a precisare di non aver “ mai ricevuto finanziamenti irregolari ” e di aver ribadito sempre la necessità di “ contribuire alla campagna elettorale di una candidata secondo le modalità previste dalla normativa vigente “.

Il giallo del video

Resta però il giallo relativo al video integrale. Giorgia Meloni continua a chiedere di poter visionare tutte le 100 ore di girato originale prima di prendere posizione ed eventuali provvedimenti, ma da parte di Fanpage la linea non cambia: il filmato oggetto della puntata di Piazzapulita sarà acquisito dalla procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo. “ Perché non posso averlo? Io sono in buona fede e vi dico ‘ok’ e voi mi rispondete che non si può fare “, ha osservato la leader di Fratelli d’Italia.

Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, ha reputato quella della Meloni “ una forzatura ” e l’ha invitata a “ far valere le sue ragioni ” se ritiene effettivamente che si sia trattata di un’inchiesta “ montata ad arte “. Cancellato inoltre ha rivendicato la scelta tempistica relativa all’uscita pubblica dell’inchiesta: ritiene assolutamente doveroso che un’inchiesta, quando riguarda un candidato, “ per l’interesse pubblico debba andare in onda prima delle elezioni “.

Dal suo canto Giorgia Meloni ha parlato di “ polpetta avvelenata “, facendo notare che il video è stato mandato in onda nell’ultimo giorno di campagna elettorale “ per fare sì che stesse sulle prime pagine nel giorno di silenzio elettorale “. Va però sottolineato che c’è più di qualcosa che non torna: il sospetto di Fratelli d’Italia è che dal video integrale possano emergere dettagli rilevanti in grado di cambiare la situazione.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte