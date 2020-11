Fidel Speranza: se espatri ti sequestro

00:00 E non chiamatelo regime: un governo che, con il ministro Speranza, per impedire che voi espatriate vi obbliga alla quarantena. Se la quarantena serve dovrebbe esserci già da oggi, se la mettete solo per non far sciare siete degli ipocriti dittatorelli. Ce lo spiega bene Agamben, ma lo capiamo anche da soli.

03:00 Sul Daily Mail il ministro delle finanze inglese dice che pagheremo più tasse in futuro. E ha ragione!

04:50 Per Marcello Sorgi tutto il centrodestra si asterrà sull’aumento del deficit. Berlusconi ha ottenuto più ristori per professionisti e autonomi. Ma se continua così andremo a sbattere comunque.

06:55 Vaccino, il Fatto Quotidiano dice che ci salverà ma solo dai sintomi.

07:42 Il debito pubblico secondo il Sole 24 Ore è sceso allo 0,66%.

09:22 Sul Mes c’è il serio rischio che i giallorossi si spacchino.

10:15 È morto Maradona, un grandissimo, anche nel male.

12:05 Antonello Piroso da leggere sulla Verità in merito alla farsa del commissario in Calabria che ancora non hanno trovato.

13:00 Sarò controcorrente: io sto con Bianca Guaccero!

15:48 Mercato immobiliare, scendono le transazione e crollano i prezzi, il report sul Sole 24 Ore.

16:20 L’assurda politica di non dare dividendi contestata dal nuovo capo di Axa.

16:48 Giustizia all’italiana: Marco Tronchetti Provera, coraggioso, rinuncia alla prescrizione e viene assolto dopo sette anni anche dalla Cassazione. Toc toc, dove sono oggi i fenomeni di Repubblica che gli montarono quella scandalosa campagna mediatica colpevolista?

