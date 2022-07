Fiducia al Senato con 95 sì, Draghi va al Quirinale

Condividi l'articolo

Ultimo giro di lancette per il governo Draghi. Il centrodestra di governo ha deciso di non partecipare al voto di fiducia in Aula sulla mozione Casini. “ Con amarezza ma con la tranquillità d’animo di chi può dire a gran voce di avere tentato fino alla fine, Forza Italia non parteciperà al voto di fiducia posta dal Governo solo sulla risoluzione del senatore Casini “, ha detto la senatrice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di FI-Udc nella dichiarazione di voto. Una decisione confermata anche da Stefano Candiani, capogruppo della Lega al Senato.

Fiducia per Draghi senza i voti di FI, Lega e 5s

La stessa decisione è stata assunta dal M5s, che però poi ha partecipato al voto. Senza tre dei quattro partiti che compongono il governo Draghi, non ci sarebbe il numero legale per validare la votazione. Invece, il gruppo dei pentastellati ha deciso di restare e ha agito in ordine sparso. Il presidente del Consiglio non ha atteso l’esito della fiducia per uscire da Palazzo Madama. Su 192 presenti, i votanti sono stati 133 e con una maggioranza di 67 senatori, i favorevoli sono stati 95. Mario Draghi ha ottenuto la fiducia di una minoranza del parlamento, non quel largo appoggio richiesto questa mattina durante le comunicazoni al Senato. Pochi minuti dopo l’esito, è salito al Quirinale per un colloquio con Mattarella.

