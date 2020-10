Fiere: al via a Bologna ‘Sana Restart’, Salone del biologico

(ANSA) – BOLOGNA, 09 OTT – Si è aperto a Bologna Sana

Restart, il salone del biologico in programma da oggi a a

domenica. La kermesse è la prima organizzata in presenza nel

quartiere fieristico bolognese dopo i lunghi mesi del lockdown.

Al centro della rassegna, la filiera del bio e del naturale nel

cibo e nella cosmesi, gli stili alimentari, la sostenibilità?

sociale e di impresa, la tutela della biodiversità?, il

contrasto ai cambiamenti climatici, la circolarità?

dell’economia, il mercato e i consumi.

Cuore della prima giornata la seconda edizione di ‘Rivoluzione Bio’, l’iniziativa promossa da BolognaFiere in

collaborazione con FederBio-AssoBio e a cura di Nomisma

sviluppata su tavoli tematici di primo piano – come la tutela

dell’ambiente, il cambiamento climatico, il rapporto tra

alimentazione e salute, e la biodiversità – approfonditi da

rappresentanti delle istituzioni, attori della filiera ed

esperti del settore e la presentazione dei dati

dell’Osservatorio Sana sull’intero settore.

Il Salone, ha osservato il presidente di BolognaFiere,

Gianpiero Calzolari offre un “segnale di interesse, di fiducia a

questo comparto”, quello del biologico, “ma che è rivolto anche

al mondo fiere, alla possibilità di riprendere una vita normale,

diciamo così, compatibilmente con i condizionamenti” dettati

dall’emergenza legata al Coronavirus.

“Sicuramente – ha aggiunto – questa è la fiera più importante

del biologico in Italia ma non si parla solo di biologico.

Quest’anno abbiamo alcune novità, in particolare tutto il tema

della digitalizzazione e delle piattaforme digitali”, al

riguardo, “parleremo del rapporto importante con realtà quali

Ali Baba; c’è uno spazio dedicato al ‘Free from’, parleremo

sempre più del benessere, della qualità della vita della

sostenibilità che – ha concluso Calzolari – è un tema di grande

attualità in queste settimane e in questi mesi”. (ANSA).



