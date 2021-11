Fifa: fuorigioco semiautomatico, al via test in Qatar

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Inizierà domani con la Coppa araba

2021 la sperimentazione della tecnologia del fuorigioco

semiautomatico. Questi test in Qatar sono “la prova più

importante finora”, ha detto a Fifa Tv Pierluigi Collina, Chief

Refereeing Officer della Fifa. “La tecnologia è molto importante

e utile sia nella preparazione pre-partita che nel processo

decisionale durante le partite”, ha spiegato l’ex arbitro

internazionale. “In caso di fuorigioco, la decisione viene presa

dopo aver analizzato non solo la posizione dei giocatori ma

anche il loro coinvolgimento nel movimento. La tecnologia – oggi

o domani – può tracciare una linea ma la valutazione di

un’interferenza con il gioco o con un avversario resta nelle

mani dell’arbitro”.

ll direttore della tecnologia e dell’innovazione nel calcio,

Johannes Holzmuller, ha approfondito i dettagli di come

funzionerà la tecnologia. “Avremo una telecamera installata

sotto il tetto di ogni stadio”, ha confermato Holzmuller. “I

dati di tracciamento degli arti estratti dal video verranno

inviati alle sale operative. La linea di fuorigioco calcolata e

il punto di calcio rilevato saranno forniti quasi in tempo reale

all’operatore del replay, che avrà quindi l’opportunità di

mostrarli immediatamente al Var. Alla Coppa araba 2021

l’assistente Var in una stazione di fuorigioco dedicata potrà

immediatamente convalidare e confermare le informazioni”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte