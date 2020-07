Figc accredita l’università Lum per il corso per ds

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – La Figc ha accreditato l’Università Lum-Jean Monnet per la realizzazione del primo Corso di alta formazione in management delle società calcistiche. La formazione per l’accesso diretto all’esame di abilitazione da direttore sportivo indetto dal Settore tecnico della Figc entra così ufficialmente nel mondo accademico, la prima di una serie di collaborazioni che potranno essere attivate con altri atenei che, facendone richiesta, riceveranno analogo accreditamento.

Obiettivo del corso, per il quale la Lum è stata supportata anche da ADiCoSp, è sviluppare competenze progettuali e operative per formare professionisti che posseggano una preparazione specifica per operare nel contesto gestionale delle società calcistiche. “Grazie a questa iniziativa il mondo del calcio si apre alla didattica universitaria e diventa così sempre più completo – dichiara il presidente federale, Gabriele Gravina – tale collaborazione rappresenta un segnale importante perché si inserisce nel quadro più completo di una serie di progetti voluti dalla Figc per qualificare al meglio tutti gli operatori del sistema”.

Il programma didattico, che sarà sviluppato grazie a docenti qualificati tra i quali figurano anche l’allenatore dell’Under 21 Paolo Nicolato, il coordinatore tecnico delle Nazionali Giovanili maschili Maurizio Viscidi, il campione del mondo del 2006 Massimo Oddo e l’arbitro internazionale Gianluca Rocchi, oltre a diversi esperti di società professionistiche tra i quali Fabio Paratici, Giovanni Sartori e Igli Tare, prevede insegnamenti distinti all’interno di cinque aree specifiche.

All’inaugurazione del corso (le iscrizioni chiudono il 13 luglio mentre le lezioni sono previste dal 20 luglio al 30 settembre) sarà organizzato un Open Day al quale parteciperà anche il ct della nazionale, Roberto Mancini. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte