Figc: al via un tavolo di lavoro sull’anti-discriminazione

(ANSA) – ROMA, 11 FEB – Si è riunito oggi, nella sede della

Figc, un tavolo di lavoro anti-discriminazione, un’iniziativa

che coinvolge per la prima volta tutto il calcio italiano, le

Leghe, le Componenti Tecniche, l’Aia, i Settori e le Divisioni

oltre all’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

della Presidenza del Consiglio dei Ministri) in linea con la

recente costituzione dell’Osservatorio Nazionale contro le

discriminazioni nello sport. Il gruppo di lavoro, che si riunirà

con cadenza periodica, ha rappresentato un momento di confronto

tra i principali stakeholder del mondo del pallone ed

un’occasione di condivisione, confronto e progettazione

sinergica delle attività future.

Il tavolo è parte integrante del piano anti-discriminazione

promosso dalla Figc e si compone di varie iniziative, tra cui

una campagna di sensibilizzazione. In occasione della giornata

del 21 marzo 2022 (Giornata Nazionale per l’eliminazione delle

discriminazioni razziali), la Federazione lancerà infatti una

campagna anti-discriminazione con l’obiettivo di assemblare

tutto il mondo del calcio italiano, unito per un obiettivo

comune.

L’obiettivo della campagna, che sarà lanciata in occasione della

Settimana d’Azione contro il Razzismo (15-21 marzo 2022) è

diffondere un messaggio forte ed univoco di lotta alla

discriminazione attraverso una campagna di impatto da divulgare

attraverso i canali media e social della FIGC, delle Leghe,

delle Componenti Tecniche, dell’Aia, dei Settori e delle

Divisioni in occasione degli eventi che saranno realizzati nel

2022.

Per sviluppare tali attività, la Figc ha richiesto ed ottenuto

il contributo Uefa HatTrick V FSR (Football and Social

Responsibility) finalizzato alla realizzazione del piano

anti-discriminazione. Per divulgare la campagna a livello

nazionale, sarà identificata anche una data del campionato con

lo scopo di raggiungere i campi a tutti i livelli, compresi

quelli giovanili, oltre a portare il messaggio anche nelle

scuole. Una parte attiva avrà anche l’Aia, con i direttori gara

che entreranno in campo con un messaggio dedicato. (ANSA).



