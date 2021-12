Figlie Pelé ‘ricovero programmato, tra due giorni a casa’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – Le figlie di Pelé hanno voluto

rassicurare via social i fan in merito alle condizioni del

campione brasiliano, ricoverato all’ospedale Albert Einstein di

San Paolo. “Tra due o tre giorni torna a casa per godersi il

Natale. Questa non è stata una sorpresa”. Il ricovero “era già

programmato e fa parte del trattamento”, ha scritto Kely

Nascimento su Instagram, postando una foto in cui la sorella,

Flavia Kurtz, abbraccia il padre sorridente in un letto

d’ospedale.

Pubblicando la stessa immagine, Flavia Kurtz ha invitato

tutti a stare “tranquilli” spiegando che si tratta dell'”ultima

visita dell’anno all’ Einstein” per continuare “il trattamento,

con esami di controllo e chemio” e che “mio padre è

fantastico!!!”.

Pelé, 81 anni, è stato ricoverato per sottoporsi ad un nuovo

ciclo di cure dopo essere stato operato, nei mesi scorsi e nella

stessa struttura, per un tumore al colon “rilevato nello scorso

settembre”, secondo quanto ricorda una nota dell’ospedale.

L’Albert Einstein ieri ha fatto anche sapere che “il paziente è

in condizioni stabili, e la previsione è che sia dimesso tra

qualche giorno”. (ANSA).



