Figlio muore,padre grave:arresto pusher

(ANSA) – LIDO DI CAMAIORE, 14 SET – E’ ritenuto responsabile

di aver venduto sostanza stupefacente a Samuele Ventrella,il

25enne deceduto a Lido di Camaiore (Lucca) per overdose il 2

agosto scorso, ed a suo padre Gerardo Ventrella, che riportò

invece lesioni gravissime a seguito dell’assunzione della droga.

Per questo un 55enne, italiano, è stato arrestato dai

carabinieri di Lido di Camaiore. Il 55enne, residente a

Viareggio (Lucca) e già noto alle forze dell’ordine, è stato

destinatario di una misura cautelare emessa dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Lucca. I militari,

coordinati dal pubblico ministero della procura, al termine di

un’ articolata attività investigativa, hanno raccolto gravi

indizi di colpevolezza a carico del 55enne e segnatamente per i

reati di spaccio di sostanze stupefacenti e morte come

conseguenza di altro delitto, elementi probatori che hanno

consentito al gip di emettere la misura restrittiva degli

arresti domiciliari a carico dell’uomo. (ANSA).



