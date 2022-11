Figlio uccide madre, accoltellata alla gola

Condividi l'articolo

(ANSA) – GABIANO, 24 NOV – “Ho ucciso mia mamma”. Queste le

parole pronunciate da Antonio Cometti, 25 anni, quando si è

consegnato ai carabinieri. Il giovane ha accoltellato Marina

Mouritch, 53 anni compiuti il 2 novembre, di origine lituana,

nella casa di famiglia a Gabiano (Alessandria). Il 25enne,

disoccupato, era in cura da tempo per problemi di salute.

Marina, casalinga, era sposata con Pasquale Cometti, che al

momento dei fatti era al lavoro in una struttura ricettiva del

paese. La famiglia è descritta come molto riservata; alternava

periodi di residenza tra Gabiano e un’altra casa fuori Piemonte.

Uno dei figli vive in provincia di Siena. “Sapevamo che vivevano

anche in Toscana – conferma una vicina – ma non molto altro.

Quello che è successo, anche se non li conoscevamo a fondo, non

può che sconvolgerci”. “Un fatto orribile che ci rattrista”,

commenta il sindaco del paese, Domenico Priora.

Un primo esame medico-legale ha accertato che la donna è

deceduta per le conseguenze di una coltellata alla gola. Ci sono

anche dei tagli ai polsi, considerati riconducibili a dei

tentativi di difesa.

Stamani i carabinieri del Ris hanno compiuto un nuovo

sopralluogo. Il coltello con cui la donna è stata colpita, nel

rustico al civico 7 di viale Roma, a pochi passi dalla piazza

del municipio, aveva una lama ad anima liscia di 30 centimetri.

