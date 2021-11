Figliuolo alle Regioni: entro 12 dicembre 4,6 milioni di dosi

Condividi l'articolo

Somministrare 4,6 milioni di dosi da mercoledì 1 dicembre a domenica 12. E’ il numero minimo di inoculazioni giornaliere in tutta Italia auspicato dal Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo in una circolare indirizzata alle Regioni sui valori target di riferimento della campagna vaccinale. Il picco quotidiano di inoculazioni è previsto il lunedì e martedì 6 e 7 dicembre e giovedì e venerdì 9 e 10 dicembre, con 450mila somministrazioni.

Per raggiungere l’obiettivo minimo di 4,6 milioni di dosi dal primo al 12 dicembre “si invitano le Regioni e le Province autonome a cogliere tutte le opportunità derivanti dall’impiego massivo delle risorse effettivamente impiegabili per il proseguimento della campagna vaccinale”. Figliuolo, inoltre, prende atto “dell’accelerazione impressa alla somministrazione di dosi booster, grazie alla flessibilità dimostra a Regioni e Pa”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte