“Fila in bici”: la segnaletica per il cantiere della pista ciclabile su via Roma-Ugo Bassi-Settembrini

Il progetto va a completare quello che è un asse portante della Bicipolitana tra due poli strategici della città, collegandosi a sud con l’asse che conduce a Miramare e a nord, con quello in corso di realizzazione tra la stazione ferroviaria, San Giuliano e Rivabella. La ciclabile si connetterà anche con l’anello verde all’altezza del ponte su via Roma e da lì al mare e al resto della città. Il progetto, che ha un costo complessivo di 700mila euro, prevede un collegamento ciclabile a due corsie per ogni senso di marcia, lungo 2,710 km e sarà realizzato in sede propria sul lato mare della via Roma. Il costo dell’investimento è coperto per il 50% (350mila euro) dalla Regione Emilia Romagna grazie al “Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020”, il bando regionale per la promozione della mobilità ciclistica nel quale il Comune di Rimini è risultato primo classificato e ha ottenuto il massimo del contributo possibile.

“La ciclabile sull’asse della via Roma – sottolinea l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – è un pezzo importante della Bicipolitana, al centro delle strategie per la mobilità attiva del Pums. Questa Amministrazione è concentrata nella realizzazione di una rete ciclabile di qualità, sicura e connessa sull’intero territorio, per rendere più vivibile la città e anche più accessibile a bambini e anziani, che non hanno la possibilità di guidare un’automobile. Il progetto, che tocca nodi strategici come la stazione e l’ospedale, interessa anche numerosi plessi scolastici, con scuole di ogni ordine e grado, compreso il centro studi zona sud. Si tratta di un altro passo avanti importante, per accompagnare il cambiamento che Rimini sta portando avanti all’insegna della sostenibilità e per contribuire, contestualmente, alla messa in sicurezza dei percorsi quotidiani di lavoratori e studenti.”

L’Amministrazione Comunale è poi risultata beneficiaria di ulteriori due finanziamenti, uno regionale di € 90.000 ed uno statale di € 300.000, per la realizzazione di corsie e piste ciclabili, e per la messa in sicurezza di percorsi pedonali e ciclabili, sui quali sono in corso approfondimenti progettuali e che saranno oggetto di interventi nei prossimi mesi.

Ricordiamo gli interventi in corso, che serviranno ad ampliare e a rendere più efficiente i collegamenti ciclopedonali tra i diversi ambiti della città:

San Giuliano

La ciclabile di Via Sforza è stata conclusa il 12 ottobre. Il tratto di pista ciclabile lungo via Coletti-Rivabella vedrà aprire a breve il cantiere. Grazie a questo intervento, che vede la realizzazione di una pista promiscua in sede protetta e rialzata, si metterà in sicurezza l’accesso alla scuola primaria Madre Teresa di Calcutta e si andrà inoltre a completare il progetto di riqualificazione della rete ciclopedonale della zona. Sono in via di completamento anche le opere di realizzazione della nuova pista protetta e rialzata sul lato monte di Via Coletti, tra il ponte sul Deviatore Marecchia e il ponte della Resistenza, collegamento anch’esso importante a servizio delle scuole presenti nell’area. L’opera fa parte degli itinerari ciclabili urbani previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e consentirà di mettere in sicurezza un tragitto molto frequentato da chi si sposta in bici, e in particolare da tanti studenti e ragazzi.

Borgo San Giovanni?

La ciclabile lungo via XX settembre è stata realizzata e conclusa. L’amministrazione sta ora lavorando alla fase 2 del progetto relativa al completamento della riqualificazione del Borgo che prevede il rifacimento dei marciapiedi, e interventi sugli arredi e sul verde, i cui lavori partiranno a inizio del 2021.

Via Flaminia

L’amministrazione sta concludendo il progetto esecutivo per la riqualificazione del tratto lungo la via flaminia. Un complessivo progetto che mira al miglioramento del collegamento di una zona strategica della città, che sorge tra il centro storico e la zona del Centro Studi. Il progetto – che il Comune di Rimini ha candidato all’avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Ambiente in attuazione del Collegato ambientale – prevede tra i vari interventi la realizzazione lungo la via XX settembre di una nuova pista ciclabile bidirezionale, con larghezza media di 2,5 metri, protetta dalla corsia carrabile. Si procederà poi con una nuova regolamentazione della circolazione e della sosta e con la sistemazione delle fermate del trasporto pubblico locale e dei passaggi pedonali. Il costo totale del progetto è di e 190 mila euro, di cui quasi il 60 % proveniente dal contributo statale (Ministero dell’Ambiente) e il 40 % a carico del Comune di Rimini. A questa prima fase, l’Amministrazione ha poi intenzione di dar seguito con ulteriori interventi per migliorare la qualità dei percorsi pedonali, dei marciapiedi e del verde.

Deviatore Ausa?

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo il deviatore Ausa, un percorso naturalistico ciclo-pedonale che si sviluppa lungo gli argini destro e sinistro, da Via del Capriolo, in corrispondenza del ponte sul Deviatore, fino al ponte sulla Strada Statale 72 e l’attraversamento dello Scolo Consorziale Barattona per collegare l’argine sinistro fino alla SS 72. Con questo intervento si realizzerà in un collegamento ciclabile tra il quartiere residenziale della Grotta Rossa e la zona a mare della SS16 (Anello Verde, Centro Storico, Marina) proseguendo per Via Pomposa, Via dello Scoiattolo e superando la SS16 con il previsto sottopasso ciclopedonale, in carico quest’ultimo a Società Autostrade nell’ambito delle opere compensative alla terza corsia.

