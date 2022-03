Film-concerto ‘The City of Ladies’ su Youtube fino al 15/3

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 11 MAR – Dopo la prima lo scorso luglio nei

cinema canadesi, è ora disponibile fino al 15 marzo su Youtube

(https://youtu.be/Jsy-BVVzC-g) il film-concerto ‘The City of

Ladies’ scritto, diretto (assieme Mortimer Petre) e interpretato

da Catalina Vicens, studiosa di musica antica e polistrumentista

direttrice del Museo di San Colombano a Bologna dove è anche

curatrice della collezione di strumenti antichi donati da Luigi

Ferdinando Tagliavini.

Nel film, coprodotto dall’Early Music Vancouver (Canada) e da

Erasmus House & Beguinage (Belgio), Catalina Vicens e il suo

gruppo vocale e strumentale Servir Antico raccontano,

soprattutto col linguaggio della musica, la storia di Christine

de Pizan, una donna rivoluzionaria, nata a Venezia nel 1364,

attraverso il suo libro “The City of Ladies” (La città delle

dame).

Trasferitasi giovanissima in Francia, per motivi di lavoro

del padre, Christine de Pizan rimase vedova a ventidue anni e

già con tre figli: condizione che la indusse a mettere in dubbio

il trattamento delle donne e il loro posto e ruolo nella società

del suo tempo. Sebbene all’epoca fosse pesantemente criticato,

il poeta Martin Le Franc, a differenza della maggior parte degli

altri uomini, sostenne la causa di Christine e contribuì a

diffondere con lei la consapevolezza dell’importanza delle donne

come cittadine attive. Christine de Pizan divenne così la prima

donna europea a guadagnarsi da vivere come scrittrice

professionista. Con il film “The City of Ladies”, Catalina

Vicens costruisce “un elogio della donna, con l’obiettivo – dice

– di unire la storia al patrimonio culturale degli esseri unami,

connettendo il passato alla società di oggi”. Nel film, girato

nella cappella mediavale dello storico Hôpital Notre Dame à la

Rose a Lessines, in Belgio, si ascoltano brani di compositori

come Baude Cordier e Solage, di Gilles Binchois e Guillaume

Dufay, assieme ad altri su testi proprio di Christine de Pizan e

di Martin Le Franc tra i quali “Christine’s Lament” musicato

proprio da Catalina Vicens. Per approfondire il tema, nei

prossimi mesi è’ intenzione di Catalina Vicens di realizzare a

Bologna un festival sulle donne compositrici, così poco

conosciute. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte