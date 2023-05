Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 MAG – Tre persone sono state uccise e due

ferite in un nuovo bombardamento delle forze ucraine su Donetsk,

secondo quanto reso noto dal sindaco citato dall’agenzia Ria

Novosti. L’attacco, precisa il sindaco, è avvenuto sul distretto

Kuibyshevsky. In precedenza lo stesso sindaco, citato dalla

Tass, aveva dato notizia di un morto e quattro feriti in un

bombardamento sul distretto Petrovsky. (ANSA).



—

