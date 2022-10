“Finalmente un premier durato meno di Letta”. L’affondo di Iv dopo le dimissioni di Truss

Condividi l'articolo

Lizz Truss non è riuscita a durare nemmeno due mesi al numero 10 di Downing Street: colei che è succeduta a Boris Johnson si è arresa dopo diversi passaggi a vuoto, che in più di un’occasione l’hanno costretta a passi indietro clamorosi sulle sue politiche. Lizz Truss oggi ha battuto ogni record negativo di permanenza in incarico come primo ministro inglese: appena 45 giorni. Non sono pochi i messaggi di scherno che, da tutto il mondo, piovono sull’esponente del partito conservatore.

Anche in Italia c’è chi utilizza la decisione di Lizz Truss per fare battute e per schernire gli avversari politici, anche perché raramente si è visto in Europa un premier così poco longevo dal Dopoguerra. Nel nostro Paese, tra tutti i tweet che scherzano sulla rapidità del mandato dell’esponente del partito conservatore, spicca quello di Francesco Bonifazi, ora deputato tra le fila di Italia viva, dopo essere stato eletto in Senato, nella scorsa legislatura, sotto le insegne del Partito democratico. Dal Pd, però, Bonifazi ha deciso di uscire poco più di un anno dopo l’elezione per convergere nel partito di Matteo Renzi.

Si è dimessa la prima ministra inglese Truss. Finalmente abbiamo un capo del governo che è durato meno di Enrico Letta — Francesco Bonifazi (@FrancescoBonif1) October 20, 2022

Ed è proprio contro Enrico Letta che Francesco Bonifazi si scaglia nel suo tweet, scegliendo l’arma dell’ironia per affondare il colpo contro quello che, ormai, è diventato il vero avversario politico di Italia viva dopo i recenti fatti del parlamento. “ Si è dimessa la prima ministra inglese Truss. Finalmente abbiamo un capo del governo che è durato meno di Enrico Letta “, ha scritto il deputato. Il riferimento è al mandato di Enrico Letta durato meno di un anno, dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014. Certo, 10 mesi non sono 45 giorni, ma anche il segretario del Partito democratico ha nel suo carnet una ben poco onorevole statistica come capo di un governo.

Certo, il mandato di Lizz Truss non era iniziato sotto una buona stella, visto che si è trovata a gestire la morte della regina Elisabetta II e tutte le sue implicazioni. Infatti, l’ultima uscita pubblica della sovrana era stata proprio il 6 settembre per conferire l’incarico al nuovo primo ministro e solo dopo due giorni la sovrana più longeva del Regno Unito è deceduta nel castello di Balmoral, in Scozia. E, infatti, i guai per Lizz Truss sono iniziati subito dopo la fine del periodo di lutto per Elisabetta II.

