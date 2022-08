Fine del tutti contro. Cambio d’epoca … di Sergio Pizzolante

La vicenda Letta Calenda non è un banale litigio. Ci sono elementi caratteriali, certo, ma è molto di più. Oserei dire che siamo di fronte ad un cambiamento importante, forse un cambio d’epoca, delle dinamiche politiche italiane.

Intanto è un fallimento del Pd di Letta.

Ha provato a mettere insieme Calenda e Fratoianni ed ha fallito.

Ancora una volta era partita la macchina, contro la Meloni, questa volta , come contro Berlusconi prima e Salvini poi. Tutti uniti contro.

Da De Benedetti ai direttori dei giornali, ai conduttori dei Talk, agli esponente politici.

Ma non ha funzionato, non funziona più.

Per alcuni errori macroscopici:

1. Letta stesso aveva sdoganato la Meloni, assumendola come sua interlocutrice affidabile, in chiave anti Salvini, difficile trasformarla nel diavolo in pochi giorni;

2. Se è tutti contro, è difficile spiegare il tutti contro meno Renzi, cioè se hai di fronte la “catastrofe della destra” orbaniana e putinista, non ti metti a fare regolamenti di conti, vendette, distinguo, al tuo interno;

3. Se è tutti contro i populismi, non ti porti, dentro la tua lista, quelli di un Bersani che amoreggia con Di Battista, non ti allei con chi vota contro l’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO, che non vuole inviare armi all’Ucraina, ect ect.

4. Come spieghi che la Meloni che sta con l’Ucraina e la NATO è il male e Fratoianni è il bene per sconfiggere il male…;