Finge amore per anziana e dilapida patrimonio, 5 denunciati

(ANSA) – MILANO, 22 SET – Cinque persone sono state

denunciate dalla polizia locale di Milano per riciclaggio e

circonvenzione di incapace ai danni di una donna ultraottantenne

e sono stati sequestrati beni e denaro per 328mila euro.

La vicenda è iniziata circa un anno e mezzo fa durante una

vacanza invernale a Cortina, quando la vittima residente a

Milano ha incontrato un 30enne. Tra i due è iniziata una

frequentazione proseguita poi anche in città. Il 30enne D.N. è

riuscito a conquistare la fiducia della donna, che in cambio gli

ha regalato Rolex, gioielli di Bulgari e Cartier, abiti Dior e

dispositivi tecnologici di ultimissima generazione. Un “pacchetto regalo” valutato in oltre 150mila euro.

Le indagini condotte dall’unità Radiomobile – Squadra

Interventi Speciali, coordinate dal pm Marina Petruzzella, hanno

dimostrato che a beneficiare della generosità dell’anziana era

anche un amico coetaneo di D.N., anch’egli denunciato. L’uomo è

riuscito perfino a farsi donare 120mila euro con un regolare

atto firmato dinanzi a una notaia. Il 30enne prelevava dal bancomat della donna ogni giorno, usando

i soldi per fare shopping, andare in discoteca e in locali di

lap dance, in ristoranti di classe, in alberghi di lusso con

altre persone. Nell’arco di un anno e mezzo ha distrutto il

patrimonio della sua vittima, portandole via anche i gioielli di

famiglia che indossava da sempre. Sono stati proprio i familiari

dell’anziana a presentare denuncia in procura, dando il via a

un’indagine che è riuscita a risalire ai flussi di denaro e ai

loro destinatari. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte