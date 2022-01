Finge di avere covid per non rientrare in carcere, arrestato

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAMPOBASSO, 05 GEN – Finge di avere il covid per non

rientrare in carcere, ma viene scoperto e arrestato.

Protagonista della vicenda un campobassano di 58 anni che

sarebbe dovuto rientrare in cella a Castelfranco Emilia (Modena)

dopo un permesso premio per Natale, ma non lo ha fatto. Era

sottoposto alla misura di sicurezza della casa lavoro nel

carcere emiliano. Dopo la nota diramata dal carcere perchè non

era rientrato, sono scattate le ricerche e il 58enne è stato

rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile di Campobasso.

Per sottrarsi al controllo ha simulato di avere sintomi da

covid. I poliziotti hanno avvisato l’Azienda sanitaria regionale

che ha sottoposto l’uomo al tampone, risultato negativo. Il

58enne si trova ora recluso nel carcere del capoluogo molisano.

(ANSA).



