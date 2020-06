(ANSA) – MODENA, 11 GIU – Un 82enne ha perso la vita questo pomeriggio a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, finendo con la sua auto nel canale Vallicella. L’incidente stradale è avvenuto in via Marzana intorno alle 17 e 30. Sul posto i Vigili del Fuoco ed i sommozzatori, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte