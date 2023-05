Finito il G7, Zelensky propone un vertice per la sua proposta di pace

Condividi l'articolo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto di tenere a luglio un vertice internazionale dedicato alla formula di pace ucraina, durante un discorso alla sessione di lavoro del vertice del G7 “Verso un mondo pacifico, stabile e prospero”.

“Tra poco, già a luglio, la guerra su vasta scala entrerà in 500 giorni. E questo è un periodo di tempo simbolico, un buon mese per convocare il Summit della Formula di pace, il vertice della maggioranza globale. Il vertice di tutti coloro che sostengono l’onestà e sono determinati a porre fine a questa guerra. Vi invito a unirvi agli sforzi comuni”, ha detto Zelensky.

Una breve cerimonia ha chiuso la tre giorni del G7 di Hiroshima, con un rinnovato impegno dei leader a sostegno dell’Ucraina. Presente alle ultime due sessioni di lavoro proprio sull’Ucraina e su pace e stabilità il presidente Volodymyr Zelensky. Il leader ribadiscono “ferma assistenza a fornire assistenza diplomatica, finanziaria, umanitaria e militare all’Ucraina” e riaffermano “la loro determinazione a ripristinare la pace in Ucraina e sostenere l’ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto”.

Agenzia ANSA Ringrazia i leader per l’addestramento dei piloti ucraini, dopo il via libera di Washington. “Finché gli invasori russi rimarranno sulla nostra terra, nessuno siederà al tavolo dei negoziati”. (ANSA)

“Ogni decisione per la difesa dell’Ucraina avvicina la nostra vittoria. Ringrazio tutti i nostri partner e alleati per il loro supporto!”, ha scritto Zelensky sul suo account Telegram.

Il presidente ucraino ha anche ringraziato uno per uno i leader che hanno partecipato al summit di Hiroshima, compresa la premier italiana: “Grazie, Giorgia Meloni, per la forza del tuo carattere che dà forza a tutti noi. Ringrazio il governo italiano, il Parlamento e tutti gli italiani che

sostengono la protezione del nostro popolo”, ha detto Zelensky. Al presidente americano Joe Biden ha espresso la sua gratitudine “per aver dato significato al marchio globale di sicurezza per la democrazia! Grazie per la leadership, le armi e la decisione di addestrare i nostri

piloti. Credo che le ali della nostra comune libertà saranno senza dubbio le più forti del mondo. Ringrazio entrambe le parti del Congresso, la sua squadra, signor Presidente, e tutti i cuori americani amanti della libertà”.

Parole di ringraziamento sono state espresse anche per gli altri leader del summit, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz al premier britannico Rischi Sunak, passando per il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il padrone di casa Fumio

Kishida, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, che ha commentato sui social: “Presidente Zelensky a Hiroshima, la città della pace, invia un messaggio potente. Il G7 sostiene con forza gli sforzi del Presidente Zelensky per portare una pace giusta e duratura. Una che ripristini la sovranità e l’integrità territoriale” dell’Ucraina e sia “coerente con i principi della Carta delle Nazioni Unite”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte