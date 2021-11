Fino a mezzo metro di neve in Alto Adige

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLZANO, 29 NOV – In Alto Adige la stagione

sciistica è partita nel migliore dei modi, almeno per quanto

riguarda la neve caduta abbondantemente durante il fine

settimana. Il record lo registra Plan in val Passiria con 46

centimetri, mentre a San Candido ne sono caduti 38 e a Riva di

Tures 36, a Casere in valle Aurina 32 centimetri, come informa

il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Tra oggi e domani

lungo la cresta di confine cadranno alcuni fiocchi, mentre verso

sud il tempo sarà in netto miglioramento. (ANSA).



