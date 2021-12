Finsce onda lunga pandemia, cala mercato tablet in Europa

Condividi l'articolo

Finita l’onda lunga della pandemia, cala il mercato dei tablet in Europa, seguendo così un trend già registrato su scala globale. Secondo i dati della società di analisi Canalys diminuisce del 20% su base annuale. In questo contesto c’è un prodotto in controtendenza, l’iPad. Le vendite del tablet della Mela nel terzo trimestre 2021 in Europa occidentale hanno visto un incremento su base annuale pari al 33%.

In generale sono stati venduti 6,9 milioni di tablet nel periodo preso in esame: la fetta di Apple è molto grande, e corrisponde al 45%. Alle sue spalle ci sono Samsung, Lenovo, Huawei e Amazon. Insomma, quasi la metà dei tablet venduti in Europa occidentale nell’ultimo trimestre sono firmati dal colosso di Cupertino. Che a settembre ha rinnovato il catalogo e lo ha fatto ritoccando due dei modelli più economici: sono arrivati l’iPad di nona generazione e l’iPad mini di sesta generazione.



