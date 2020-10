Fiom, Fim e Uilm proclamano sciopero dei metalmeccanici

I lavoratori metalmeccanici faranno sei ore di sciopero a sostegno del rinnovo contrattuale. Quattro ore di sciopero sono state fissate per il 5 novembre in tutti gli stabilimenti mentre due ore saranno destinate alle assemblee. Lo hanno deciso Fiom, Fim e Uilm dopo l’interruzione della trattativa sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici per il 2020-2022.

Ieri Federmeccanica ha infatti confermato la disponibilità solo ad aumenti sui minimi contrattuali strettamente legati all’inflazione. Secondo i sindacati si tratta di meno di 40 euro di aumento a regime al quinto livello nei prossimi tre anni (la durata prevista del nuovo accordo dovrebbe essere 2020-22 dato che il contratto è scaduto a fine 2019) a fronte dei circa 144 chiesti. In pratica si tratterebbe di appena il 2% di aumento salariale a fronte dell’8% chiesto dai sindacati.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte