Fiorello ironizza, Mediaset controprogramma Sanremo? Ritorsione

Fiorello ha una versione tutta sua per spiegare il motivo per cui Mediaset ha deciso, dopo una ventina d’anni, di confermare la programmazione durante la settimana del festival di Sanremo e lo racconta nella diretta Instagram del mattino, a pochi giorni dal ritorno in onda di Viva Rai2!, dal 16 gennaio.

“E’ una ritorsione”, ironizza lo showman. “La verità è che Pier Silvio Berlusconi, qualche mese fa, ha chiamato Amadeus per dirgli: ‘Ama, voglio partecipare al festival come Nuova Proposta’. E gli ha mandato un brano, intitolato ‘A Silvia”, racconta Fiorello che intona poi la canzone dedicata alla Toffanin. La canzone “non è stata presa”, “è questo il motivo della controprogrammazione. Ma posso assicurarvi che Amadeus non ha paura: si è fatto tatuare sull’avambraccio, e anche sul petto, ‘Mediaset nun te temo’”. (ANSA).



