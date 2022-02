Fiorello saluta il pubblico, sono il vostro booster

Condividi l'articolo

(ANSA) – SANREMO, 01 FEB – “Mi siete mancati, sono la vostra

terza dose, sono il booster dell’intrattenimento”: Fiorello

entra in scena dall’esterno dell’Ariston brandendo un termometro

con cui misura la febbre agli spettatori, e fa immediatamente

quello che gli riesce meglio, lo scaldapubblico e ironizza

sull’amico Amadeus stalkerizzatore che lo ha marcato stretto per

riaverlo all’Ariston. “Non ti voglio vedere più, se non al

funerale”, scherza lo showman. (ANSA).



