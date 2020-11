Fiorentina: 48 ore per decidere il futuro di Iachini

(ANSA) – FIRENZE, 08 NOV – La Fiorentina si è presa 48 ore

di tempo prima di decidere se continuare con Beppe Iachini o

sostituirlo con Cesare Prandelli, candidato principale per il

ritorno sulla panchina viola, che ha già dato la propria

disponibilità.

Il pareggio per 0-0 ottenuto ieri sera a Parma da Ribéry e

compagni è servito per smuovere la classifica dopo la sconfitta

di domenica contro la Roma ma non ha spazzato via il malcontento

dei tifosi nei confronti di una squadra che non entusiasma e una

classifica anonima. Oggi il presidente viola Rocco Commisso si è

sentito di continuo dagli Stati Uniti con i dirigenti Barone e

Pradè, e le valutazioni continueranno anche domani in attesa

della ripresa degli allenamenti prevista martedì pomeriggio.

(ANSA).



