(ANSA) – FIRENZE, 07 MAG – S’annunciano almeno 30.000

spettatori per la sfida fra Fiorentina e Roma in programma

lunedì sera al Franchi. A precederla il giro di campo della

squadra Primavera, reduce dalla conquista della quarta Coppa

Italia consecutiva e allenata da un grande ex giallorosso come

Alberto Aquilani, e il saluto di Borja Valero ai tifosi viola

prima del fischio d’inizio. (ANSA).



