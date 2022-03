Fiorentina, anche citazioni Dante per contestare Vlahovic

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 02 MAR – “Omai non vo’ che più favelle,

malvagio traditor; ch’a la tua onta, io porterò di te vere

novelle”, Con una serie di striscioni esposti in Curva Fiesole,

che richiamano il canto numero XXXII dell’Inferno di Dante,

quello che narra delle sventure negli inferi di coloro che in

vita sono stati traditori, è proseguita la contestazione dei

tifosi viola nei confronti dell’ex Dusan Vlahovic.

E prima del fischio d’inizio la Curva Fiesole ha messo in atto

una straordinaria coreografia, che ha coinvolto tutta la curva,

raffigurando l’Inferno con Dante Alighieri al centro e sotto uno

striscione che riportava “Fiorenza…per Lo ‘nferno tuo nome si

spande”. (ANSA).



—

