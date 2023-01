Fiorentina: ansia per Cabral, verso il rientro Jovic

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 09 GEN – La Fiorentina rischia di dover

rinunciare per le prossime partite ad Arthur Cabral:

l’attaccante brasiliano si è infortunato sabato durante il primo

tempo della sfida con il Sassuolo ed è stato sostituito

nell’intervallo. L’allenatore viola, Vincenzo Italiano, a fine

gara ha fatto riferimento ad una distorsione alla caviglia per

cui il giocatore verrà sottoposto domani ad una serie di

accertamenti diagnostici per valutare l’entità del problema.

In base a ciò il tecnico viola capirà se Cabral, sicuramente

out per la gara di Coppa Italia giovedì alle 18 al Franchi

contro la Sampdoria, potrà essere convocabile per la trasferta

di domenica prossima con la Roma. Sotto osservazione anche

Pietro Terracciano alle prese con i postumi di un contrasto di

gioco durante il match di sabato scorsa, per via del quale è

stata suturata al portiere una doppia ferita: le sue condizioni

e la sua disponibilità verranno valutate nei prossimi giorni.

Intanto Italiano conta di recuperare a pieno regime Luka

Jovic, Pierluigi Gollini e Sofyan Amrabat che oggi si sono

allenati con il resto dei compagni. I primi due erano

indisponibili per il match con il Sassuolo, il terzo è rimasto

in panchina perché non ritenuto ancora pronto dopo gli impegni

al Mondiale in Qatar. Previsto a breve anche il rientro in

gruppo di Mandragora che sta smaltendo l’infortunio muscolare

rimediato il 30 dicembre nel corso della partitella con la

Primavera. (ANSA).



