Fiorentina: arriva Mandragora per il dopo Torreira

(ANSA) – FIRENZE, 23 GIU – La Fiorentina è pronta ad

accogliere Rolando Mandragora: è lui il centrocampista scelto

per colmare la partenza di Lucas Torreira che i viola hanno

deciso di non riscattare dall’Arsenal. L’offerta del club di

Commisso per la Juventus proprietaria del giocatore, reduce

dall’esperienza nel Torino, è intorno ai 10 milioni mentre per

Mandragora, che arriverà a titolo definitivo, il contratto sarà

per cinque anni.

Sempre per la mediana la Fiorentina segue Bajrami

dell’Empoli, per l’attacco continuano i contatti con il Real

Madrid per ottenere il prestito dell’attaccante serbo Luka

Jovic, stesso procuratore (Fali Ramadani) di Vincenzo Italiano

che dopo il fresco prolungamento con i viola fino al 2024 con

opzione al 2025 potrebbe essere oggi sugli spalti dello stadio

di Tolentino, nelle Marche, per seguire il figlio Riccardo, 14

anni e centrocampista come lo è stato lui, impegnato con la

Fiorentina nella finale scudetto Under 15 contro il Milan.

Intanto per il reparto offensivo i viola tengono aperta anche

la pista che porta a Milan Djuric, in scadenza con la

Salernitana e accostato in questi giorni pure al Genoa. Infine

per la difesa il nome forte per il dopo Odriozola si conferma

Dodò dello Shakhtar: ballano 3 -4 milioni fra richiesta e

offerta, nel frattempo il terzino brasiliano come già ha fatto

ieri Jovic ha messo il proprio ‘like’ alla notizia del rinnovo

di Italiano postata sul profilo social della Fiorentina. (ANSA).



