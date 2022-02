Fiorentina-Atalanta 1-0

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Un gol di Piatek regala alla

Fiorentina la vittoria contro l’Atalanta. Con i tre punti

conquistati contro i bergamaschi la formazione allenata da

Vincenzo Italiano fa un balzo in avanti in zona Europa. La

Fiorentina si conferma bestia nera dei bergamaschi che incassano

la terza sconfitta in stagione, tra campionato e coppa Italia,

contro i viola.

Match acceso e combattuto, con Gasperini espulso dopo

l’annullamento del gol di Malinovskyi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte