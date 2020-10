Fiorentina, Commisso: “Da Chiesa neppure un saluto”

(ANSA) – FIRENZE, 12 OTT – “Ormai Chiesa fa parte del

passato, mi dispiace però non aver ricevuto da lui neppure una

telefonata o un messaggio, suo padre Enrico me lo ha inviato.

Federico no”. Così Rocco Commisso, intervenendo questa sera in

diretta sull’emittente tv toscana Rtv38.

“Un anno fa non c’era alcun accordo per Chiesa con la Juve –

ha affermato il presidente della Fiorentina -. Ripeto: mi

dispiace che non abbia voluto fare neppure una chiamata; abbiamo

dovuto inviare i documenti a Coverciano, perché non è voluto

venire al centro sportivo per un saluto”.

E davanti a chi gli ha ricordato che, in un periodo

complicato come quello attuale in cui ne ha risentito pure il

calciomercato la Fiorentina vendendo Chiesa alla Juventus è

riuscita a realizzare una cessione da 60 milioni, Commisso ha

risposto con una battuta: “Un povero immigrato calabrese è

dovuto tornare in Italia per ‘finanziare’ gli Agnelli,

accettando che gli venisse pagato un giocatore in più anni”.

(ANSA).



