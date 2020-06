Fiorentina: Commisso, io accanto a squadra e tifosi

(ANSA) – FIRENZE, 26 GIU – ”Date le attuali problematiche relative al Coronavirus che in tutto il mondo continua ancora a mietere ogni giorno nuove vittime non potrò raggiungere Firenze come era nei miei programmi e nei miei desideri. Ma sono accanto con tutto il mio cuore alla squadra ed ai nostri tifosi”. E’ quanto ha comunicato Rocco Commisso con una nota ufficiale diffusa dalla Fiorentina. Il presidente viola aveva messo in programma di venire a Firenze in questi giorni ma ha dovuto rinviare il viaggio e per adesso rimarrà negli Stati Uniti.

”Continuerò a sostenere la Fiorentina senza purtroppo poterlo fare da vicino in questo finale di stagione molto particolare -ha proseguito Commisso – Come sempre la seguirò costantemente dall’America sperando di poter tornare il più presto possibile ad abbracciare tutti”. (ANSA).



