Fiorentina; Commisso, obiettivo fare sempre meglio

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – “Voglio ringraziare tutti quanti,

soprattutto quelli che hanno contratto il covid. Siamo stati la

squadra più colpita e ne siamo usciti fuori. Dopo la salvezza il

secondo obiettivo è stato raggiunto perché abbiamo chiuso il

campionato nella parte sinistra della classifica. Sono molto

contento di questo e per questo ho riconfermato Iachini per la

prossima stagione”. Così ai microfoni di Sky Sport il presidente

della Fiorentina, Rocco Commisso.

“Obiettivo per il prossimo anno? Fare sempre meglio – ha

aggiunto – abbiamo fatto meglio dello scorso anno: ora vogliamo

provare a vincere qualcosa. Io sto portando molti soldi in

italia. nessuno ha portato in italia i soldi che ho portato io

il primo anno. Chiesa? spero che resterà se poi vuole andarsene

devono portarci quanto crediamo che valga”. (ANSA).



