Fiorentina: Italiano, Vlahovic sereno e gasatissimo

(ANSA) – FIRENZE, 16 OTT – “Vlahovic? E’ arrivato gasatissimo

e tranquillo. La squadra deve poter dare il massimo ed essere

serena, mi auguro che non ci siano problemi sotto questo

aspetto. Mai farsi influenzare da qualcosa. Voglio essere

chiaro: sono situazioni tra lui e la società, io posso

rispondere solo sul campo. Vlahovic ha una fame impressionante e

una voglia fuori dal comune: posso solo augurarmi che continui

così. Con serenità si fanno le cose in grande, senza è più

difficile”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo

Italiano, in conferenza stampa commentando il ritorno

dall’attaccante dopo gli impegni con la Nazionale. (ANSA).



—

