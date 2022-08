Fiorentina, Italiano: “Vogliamo continuare la striscia positiva”

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 20 AGO – “Non è mai facile giocare in casa

dell’Empoli ma, dopo i successi su Cremonese e Twente, dobbiamo

cercare di continuare questa striscia positiva con la quale

abbiamo iniziato la stagione”. Lo ha detto Vincenzo Italiano,

parlando ai canali ufficiali della Fiorentina, prima del derby

toscano in programma domani alle 18,30 nello stadio Castellani.

“Davanti ai propri tifosi l’Empoli è una squadra sempre molto

temibile e la sconfitta subita nella passata stagione non l’ho

dimenticata – ha aggiunto il tecnico dei viola -. Peraltro, dopo

l’impegno europeo, abbiamo avuto poco tempo per preparare questa

partita; però, ci faremo trovare pronti, abbiamo tanti giocatori

di qualità e impiegherò quelli più freschi”. (ANSA).



