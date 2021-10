Fiorentina: Italiano,Vlahovic sapeva che doveva reagire

Condividi l'articolo









(ANSA) – FIRENZE, 24 OTT – “I rigoristi, tra i tre quattro

che di solito li tirano, si decidono nell’allenamento di

rifinitura: chi va sul dischetto deve esser convinto di fare

gol. Con me non succederanno mai certi siparietti sul

dischetto…Oggi e’ stato Biraghi ad andare, deciso, sul

dischetto: tirare un rigore sullo 0-0 non e’ facile”. Vincenzo

Italiano racconta cosi’ l’episodio del rigore tirato dal

capitano e non dal centravanti serbo. “Come l’ho visto sul gol?

Lui sa – ha aggiunto il tecnico della Fiorentina – che nelle

ultime partite per responsabilita’ della squadra e anche un po’

sue, e’ giusto reagire, da parte di tutti” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte