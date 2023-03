Fiorentina: Jovic salterà la trasferta con l’Inter

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 29 MAR – Dopo essere mancato contro il

Lecce nell’ultima gara di campionato e con la nazionale serba

per le partite di qualificazione europee con Lituania e

Montenegro, l’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, salterà

anche la trasferta di sabato contro l’Inter.

Il serbo è stato sottoposto ad una visita specialistica di

controllo programmata dopo il primo consulto effettuato con lo

staff medico della nazionale per via dell’infezione virale che

lo ha colpito. Stando al club viola, il problema è in via di

risoluzione tuttavia Jovic dovrà svolgere allenamenti

individuali ancora per qualche giorno prima di potersi

riaggregare al gruppo. Quindi non potrà essere a disposizione

per la gara di sabato a San Siro. (ANSA).



