Fiorentina; Milenkovic infortunato rientra da nazionale

(ANSA) – FIRENZE, 11 OTT – Nikola Milenkovic ha lasciato il

ritiro della nazionale serba per fare rientro a Firenze a causa

di un problema fisico che lo ha costretto a saltare già sabato

in Lussemburgo la prima delle due gare valide per le

qualificazioni mondiali. L’altra è in programma domani a

Belgrado con l’Azerbaigian. Il centrale viola ha cercato di

recuperare ma una volta appurato che non era possibile il ct,

Dragan Stojkovic, ha dato il via libera al suo rientro

anticipato che consentirà allo staff medico del club di avviare

già domani gli accertamenti.

L’augurio in casa Fiorentina è che non si tratti di un

infortunio serio e che il difensore possa essere disponibile già

per la ripresa del campionato che vedrà la squadra viola

impegnata lunedì prossimo a Venezia, nel posticipo dell’ottava

giornata, per cui i tifosi viola hanno già acquistato ben 500

biglietti. Il tecnico, Vincenzo Italiano, ha al momento ai box

il portiere Dragoswski alle prese con una lesione muscolare di

secondo grado e il centrocampista Castrovilli che deve ancora

recuperare dal forte trauma addominale riportato lo scorso 18

settembre a Marassi con il Genoa. Nel frattempo la Fiorentina ha lanciato da oggi fino a lunedì

prossimo, registrando già un buon successo, un pacchetto a

prezzi scontati per le prossime sette gare casalinghe (contro

Cagliari, Spezia, Milan, Sampdoria, Salernitana, Benevento e

Sassuolo), per tutti i settori del Franchi, riservato agli

abbonati della stagione 2019-20 e ai possessori di InViola Card

Gold. (ANSA).



