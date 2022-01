Fiorentina: Piatek già a Firenze per visite e firme

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 06 GEN – Krzysztof Piatek è arrivato a

Firenze per sottoporsi alle visite e cominciare la nuova

avventura con la maglia della Fiorentina. L’attaccante polacco,

26 anni, reduce dall’esperienza in Germania con l’Hertha

Berlino, approda in viola in prestito con diritto di riscatto

fissato intorno ai 15 milioni di euro: nel mirino anche del

Genoa, dove si è fatto conoscere a suon di gol qualche stagione

per poi trasferirsi al Milan, Piatek ha scelto di rilanciarsi a

Firenze convinto dal progetto viola e nonostante il posto da

titolare appartenga a Dusan Vlahovic, attuale capocannoniere del

campionato con 16 reti. Per la Fiorentina si tratta del secondo

acquisto dopo il francese Jonathan Ikoné in questo mercato

invernale appena cominciato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte