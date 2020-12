Fiorentina: Prandelli “ora dobbiamo calarci nella realtà”

(ANSA) – FIRENZE, 15 DIC – “In questo momento dobbiamo solo

calarci immediatamente nella realtà, nella storia di questo club

ci sono state anche retrocessioni clamorose, con tanti campioni

in squadra”. Così Cesare Prandelli alla vigilia della partita al

Franchi con il Sassuolo contro cui la Fiorentina, in ritiro da

ieri, cercherà di ritrovare un successo che in campionato manca

dal 25 ottobre.

”Il ritiro lo ha proposto la società, io ho condiviso e lo

stesso i giocatori che in questi giorni mi hanno dato risposte

positive – ha aggiunto il tecnico viola – Sono sicuro che domani

vedremo una Fiorentina diversa dalle ultime”. Tutto il gruppo è

disponibile, compreso Biraghi: unico assente Duncan ancora alle

prese con fastidi muscolari. (ANSA).



—

