Fiorentina: Pulgar negativo dopo il nuovo tampone

(ANSA) – FIRENZE, 07 SET – Buone notizie per la Fiorentina:

Erik Pulgar, dopo il tampone effettuato sabato scorso, è stato

sottoposto oggi ad un nuovo esame risultando per la seconda

volta negativo al Covid-19. Il centrocampista viola, fa sapere

la società, si sottoporrà ad altri accertamenti previsti dal

protocollo prima di iniziare il lavoro individuale in attesa di

aggregarsi al gruppo.

Sul fronte mercato cresce l’attesa per l’arrivo di Jack

Bonaventura previsto entro metà settimana, dopo il rientro dagli

impegni con la Nazionale e la firma sul contratto che lo legherà

alla Fiorentina per i prossimi due anni. Restando al centrocampo

è duello con il Torino per Torreira dell’Arsenal, per la fascia

restano aperte le piste che portano a Spinazzola, Barreca e Sema

mentre per la difesa torna di moda Rugani e per l’attacco

resistono al momento le candidature di Piatek e Milik. In uscita

Sottil (Cagliari), Dabo (Benevento), Agudelo (Spezia) e Ranieri

(Salernitana). Sempre in sospeso le situazioni di Chiesa e

Milenkovic entrambi in scadenza nel 2022 e nel mirino di

importanti club. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte