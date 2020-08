Fiorentina: raduno venerdì a Firenze, poi in campo

(ANSA) – FIRENZE, 17 AGO – Mancano ormai pochi giorni

all’inizio della nuova stagione della Fiorentina: il raduno è

previsto per venerdì 21 agosto a Firenze per test e tamponi, il

giorno dopo sempre al Centro sportivo ‘Davide Astori’ i viola

svolgeranno il primo allenamento agli ordini di Beppe Iachini

riconfermato alla guida della squadra dopo la salvezza

conquistata con quattro turni d’anticipo. Tecnico e giocatori

staranno in ritiro nell’albergo cittadino che li ospita nelle

vigilie delle partite.

Ancora da programmare eventuali amichevoli mentre l’unico volto

nuovo al momento è quello di Sofyan Amrabat, il centrocampista

olandese di origini marocchine acquistato a gennaio per circa 21

milioni di euro (bonus compresi) dal Verona dove la Fiorentina

lo ha lasciato in prestito fino al termine della stagione.

Amrabat è una delle rivelazioni del campionato appena concluso

ed è stato voluto espressamente dal presidente viola Rocco

Commisso. A Ribéry e compagni (il francese si trova già a

Firenze) si aggregheranno poi tutti quei giocatori ancora sotto

contratto che rientreranno dai prestiti, da Boateng a Eysseric,

da Saponara a Dabo, oltre una ventina compresi gli ex primavera:

per molti di loro non rientrando più nei piani la società dovrà

trovare quanto prima una nuova sistemazione.

Per quanto riguarda il mercato in entrata persiste l’interesse

per Piatek per completare il reparto offensivo insieme alle

ipotesi Mandzukic, Borja Mayoral, Eder; per la fascia riprende

quota la candidatura di Florenzi anche se la concorrenza è

agguerrita mentre per il centrocampo circola da tempo il nome di

Linetty. Non trovano invece conferma nel clan viola le voci

relative ad un interesse per Javi Martinez del Bayern Monaco.

