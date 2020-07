Fiorentina: Ribéry “ai compagni ho detto ora date di più”

(ANSA) – FIRENZE, 16 LUG – “Quella contro il Lecce era una

questa partita molto importante per noi, così in mattinata ho

parlato ai compagni e ho detto loro che non dovevamo giocare

come altre volte ma tutti dovevamo fare di più. Alla fine ci

siamo meritati questi tre punti”. Franck Ribéry ieri sera a

Lecce non ha segnato al contrario di Chiesa, Ghezzal e Cutrone

ma è stato lo stesso uno dei protagonisti della vittoria

pesantissima conquistata dalla Fiorentina, grazie alla quale si

è portata a 10 punti proprio dalla formazione pugliese

terz’ultima in classifica.

“Per noi era una gara fondamentale, dovevamo a tutti i costi

vincerla e ci siamo riusciti disputando una grande prova di

gruppo – ha proseguito il 37 enne campione francese ai canali

ufficiali del club viola – Personalmente non ho fatto gol ma

come sempre mi sono messo a disposizione della squadra”. Nel

corso della partita Ribéry ha anche indossato la fascia di

capitano, è accaduto dopo l’uscita per fastidi fisici di

Pezzella alla fine del primo tempo: ”Ho visto German dolorante

ad una gamba così gli ho consigliato di uscire per non

rischiare. Anche perché domenica prossima ci aspetta un’altra

importante sfida che vogliamo vincere – ha spiegato l’ex Bayern

riferendosi allo scontro diretto con il Torino in programma al

Franchi – Siamo un gruppo e c’è bisogno di tutti, quindi

dobbiamo essere tutti concentrati e pronti a dare il massimo,

sia se si giocano tre minuti o 50”. Infine Ribéery ha elogiato

Chiesa tornato ieri ad alti livelli, autore del gol che ha

sbloccato il risultato e dell’assist che ha innescato Cutrone: ”Sono contento per Federico, il calcio è così. Lui ha i mezzi

per rispondere alle critiche e lo ha dimostrato. E’ un bravo

ragazzo, continui così”. (ANSA).



—

