Fiorentina, slittano allenamenti di gruppo

(ANSA) – FIRENZE, 21 MAG – Ancora allenamenti individuali per la Fiorentina in attesa dell’ufficialità del nuovo protocollo per il ritorno delle sessioni a gruppi. Il club viola aveva convocato per questo pomeriggio la squadra al centro sportivo ‘Davide Astori’ confidando nella ripresa degli allenamenti collettivi, così non è stato. Ciò nonostante sui canali ufficiali la società ha voluto comunque pubblicare una foto con i giocatori schierati sul campo insieme al tecnico Iachini e i suoi collaboratori, al direttore generale Joe Barone, al ds Daniele Pradè, al responsabile sanitario Luca Pengue e al team manager Alberto Marangon, quest’ultimi tutti con la mascherina.

La fotografia è stata corredata dal messaggio ‘Bentornati’.

