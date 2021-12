Fiorentina; ufficiale Ikoné, la conferma del Lille

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 DIC – Ora è ufficiale, Jonathan Ikoné sarà

un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club Viola non ha ancora

annunciato l’acquisto dell’esterno offensivo, ma oggi il Lille

ha comunicato sui suoi canali social l’accordo totale con il

club di Commisso: “Il LOSC conferma l’accordo totale con l’ACF

Fiorentina per il trasferimento di Jonathan Ikoné (23) al club

di Serie A. Il nazionale francese (4 presenze, 1 gol) firmerà un

contratto per il trasferimento a titolo definitivo il 3 gennaio

2022, data di apertura della finestra di calciomercato.

Tuttavia, gli è stato concesso di unirsi all’Italia in anticipo

per partecipare alla ripresa degli allenamenti per la

Fiorentina”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte