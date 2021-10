Fiorentina: ufficiale, Sottil prolunga fino al 2026

Condividi l'articolo









(ANSA) – FIRENZE, 13 OTT – La Fiorentina ha ufficializzato il

prolungamento del contratto di Riccardo Sottil fino al 30 giugno

2026. Il giovane esterno viola, classe ’99, aveva l’accordo con

il club in scadenza nel 2024. Adesso le grandi manovre

riguardano il centrocampista Jack Bonaventura per il quale la

società ha deciso di esercitare l’opzione al 2023 non escludendo

di allungare il contratto al 2024. Per quanto riguarda Dusan

Vlahovic farà rientro domani a Firenze insieme a Milenkovic e

Nastasic dopo i tre gol realizzati nelle gare vinte dalla Serbia

contro Lussemburgo e Azerbaigian valide per le qualificazioni

mondiali. Per l’attaccante accostato a molte big italiane e

straniere sarà il primo impatto con il tecnico Vincenzo

Italiano, la squadra e la piazza dopo aver rifiutato insieme al

proprio agente la proposta di rinnovo con la Fiorentina fino al

2025. Sempre domani rientrerà dagli impegni con la propria

rappresentativa il centrocampista Amrabat, mentre i sudamericani

– gli argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta, il cileno

Pulgar e l’uruguaiano Torreira – sono attesi non prima di sabato

mattina, per questo l’allenatore farà disputare una sessione di

lavoro notturna considerando anche l’orario (20,45) della

trasferta in programma lunedì a Venezia, posticipo dell’ottava

giornata di campionato. (ANSA).



—

